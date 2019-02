St. Pauli patzt im Aufstiegskampf

Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski unterlag Erzgebirge Aue überraschend mit 1:2 (1:1) und rutschte nach der zweiten Niederlage in Folge auf den sechsten Platz ab.

Jan Hochscheidt erzielte beide Tore für Aue © SID

Christopher Buchtmann sorgte für die Führung der Hamburger (11.), Jan Hochscheidt drehte mit einem Doppelpack die Partie (29./49.). Aue verschaffte sich durch den Erfolg Luft im Abstiegskampf.

Die Gastgeber begannen vor 29.546 Zuschauern äußerst schwungvoll, doch die erste große Chance hatte Aue. Emmanuel Iyoha scheiterte aber an Torhüter Robin Himmelmann (9.). Buchtmann machte es zwei Minuten später besser und brachte St. Pauli in Führung. In der Folge hatten die Hamburger das Spiel im Griff, klare Chancen erspielte sich der ehemalige Bundesligist aber nicht. Der Ausgleich von Hochscheidt per Kopf nach Flanke von Iyoha kam überraschend.

Der Gegentreffer zeigte Wirkung. St. Pauli verlor seine Souveränität und geriet durch Hochscheidts zweiten Treffer in Rückstand. Die Gastgeber erhöhten danach den Druck, vergaben aber eine Großchance durch Alex Meier (79.).