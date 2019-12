St. Pauli sechs Wochen ohne Lawrence

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss rund sechs Wochen auf Verteidiger James Lawrence (27) verzichten. Dies gab der Klub am Sonntag bekannt. Der bis Saisonende vom RSC Anderlecht ausgeliehene Waliser wird sich aufgrund von Meniskus-Beschwerden am rechten Knie Anfang der Woche einer Operation in Belgien unterziehen.