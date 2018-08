St. Pauli übernimmt nach Sieg gegen Darmstadt die Tabellenführung

Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli hat zumindest vorläufig die Tabellenführung in der noch jungen Zweitliga-Saison übernommen. Die Hamburger feierten am 2. Spieltag gegen Darmstadt 98 mit 2:0 (0:0) ihren zweiten Sieg. Mit sechs Punkten thront der ehemalige Erstligist mindestens bis Samstagnachmittag an der Spitze, dann könnte Dynamo Dresden (bei Arminia Bielefeld) vorbeiziehen.

Richard Neudecker (l.) trifft beim Sieg der Hamburger © SID

Richard Neudecker (52.) und Christoper Buchtmann (85.) erzielten vor 29.140 Zuschauern im fast ausverkauften Millerntor-Stadion die Tore. Darmstadt hat nach einem Sieg zum Auftakt drei Punkte auf dem Konto.

St. Pauli startete mit reichlich Schwung. Die beste Chance ließ Johannes Flum in der 26. Minute liegen, als er einen Kopfball nach einer Hereingabe ein paar Zentimeter zu hoch ansetzte. Darmstadts-Abwehrchef Aytac Sulu zwang auf der Gegenseite Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann zu einer starken Parade (27.).

Kurz nach der Pause war Neudecker nach einer Flanke von Mats Möller Daehli aus kurzer Distanz per Kopf zur Stelle. Die Hamburger blieben am Drücker, Sami Allagui (67.) vergab aber eine Doppelchance zur Vorentscheidung. Die besorgte dann Buchtmann auf Vorlage des starken Neudecker.