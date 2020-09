St. Pauli verleiht Außenverteidiger Bednarczyk nach Lubin

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli leiht Außenverteidiger Jakub Bednarczyk für ein Jahr an den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin aus. Der Pole war im Sommer 2019 von Bundesligist Bayer Leverkusen nach Hamburg gewechselt, kam in der abgelaufenen Saison aber nur auf zwei Liga-Einsätze. In seiner Heimat soll der 21-Jährige Spielpraxis sammeln.