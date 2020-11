St. Pauli verschiebt Mitgliederversammlung

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die ordentliche Mitgliederversammlung am 15. November im Millerntor-Stadion abgesagt. Als Alternative findet nun am 17. Dezember eine digitale Versammlung statt. "In dieser pandemischen Krisensituation müssen wir alle flexibel denken und handeln. An erster Stelle steht immer der Gesundheitsschutz und dem müssen wir uns als Verein und auch als Gesellschaft unterordnen" sagte Präsident Oke Göttlich.

FCSP-Präsident Oke Göttlich sorgt sich um den Fußball © SID

St. Pauli kündigte eine außerordentliche Versammlung im Mai 2021 an, diese wird dann als Präsenzveranstaltung abgehalten. "Trotz der Absage und der unbeliebten Online-Veranstaltung wollen wir unseren demokratischen Ansprüchen als mitgliedergeführter Verein mit einer weiteren, außerordentlichen Mitgliederversammlung gerecht werden", so Göttlich.