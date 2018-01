St. Petersburg: Görges locker in Runde zwei

St. Petersburg (SID) - Julia Görges hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg als erste Deutsche die zweite Runde erreicht. Die Nummer fünf der Setzliste bezwang die Griechin Maria Sakkari 6:2, 7:6 (7:5). Für Görges (Bad Oldesloe) war es der 16. Sieg in den vergangenen 17 Matches, bei den Australien Open war sie in der zweiten Runde an der Französin Alize Cornet gescheitert.

Nach Sieg gegen Sakkari: Görges steht in nächster Runde © SID

Görges nächste Gegnerin bei der mit 799.000 Dollar dotierten Konkurrenz ist entweder die Italienerin Roberta Vinci oder Tereza Martincova (Tschechien).

Noch in St. Petersburg dabei ist zudem Andrea Petkovic (Darmstadt). Mona Barthel (Neumünster) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) waren bereits am Montag ausgeschieden.