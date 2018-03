Stadioneröffnung: Ex-Trainer Tedesco kommt mit Schalke nach Aue

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 tritt in diesem Sommer beim offiziellen Eröffnungsspiel im neu errichteten Erzgebirgsstadion gegen Gastgeber FC Erzgebirge Aue an. Das Duell zwischen den Veilchen und den Königsblauen mit dem früheren FCE-Trainer Domenico Tedesco wird am 29. Juli (15.00 Uhr) ausgetragen.

Domenico Tedesco kehrt in seine alte Heimat zurück © SID

Schalke spielt beim Zwischenstopp auf der Reise ins Trainingslager im österreichischen Mittersill in Aue. Das Erzgebirgsstadion wird seit 2015 für rund 20 Millionen Euro neu errichtet und bietet künftig gut 16.000 Zuschauern Platz.

Der heutige Schalke-Trainer Tedesco hatte Aue in der vergangenen Saison vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahrt. Auf den Test in der Sommerpause einigten sich FCE-Präsident Helge Leonhardt, -Geschäftsführer Michael Voigt, Schalke-Manager Christian Heidel und Tedesco Anfang des Jahres.