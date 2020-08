Stadionsound für Finalturniere: UEFA beauftragt Sky

Köln (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den deutschen Pay-TV-Sender Sky mit der Erstellung eines Stadionsound-Angebots für die Finalturniere der Champions League in Lissabon (12. bis 23. August) und der Europa League in Nordrhein-Westfalen (10. bis 21. August) beauftragt. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt.

UEFA diskutiert mögliche Änderungen im Terminkalender © SID

Sky hatte bereits bei den letzten Partien der vergangenen Bundesliga-Saison seinen Kunden eine entsprechende Audio-Option zur Verfügung gestellt, um trotz der Geisterspiele wegen der Corona-Pandemie Stadion-Atmosphäre zu bieten.