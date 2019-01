Stadt Modena gratuliert Schumacher zum Geburtstag

Modena (SID) - Der Bürgermeister der norditalienischen Stadt Modena, Gian Carlo Muzzarelli, hat Michael Schumacher zum 50. Geburtstag gratuliert. Der frühere Ferrari-Pilot ist seit 2001 Ehrenbürger der Stadt Modena, zu deren Provinz die Ortschaft Maranello gehört. Maranello ist die Heimat von Ferrari.

Schumacher ist seit 2001 Ehrenbürger der Stadt Modena © SID

"Die Stadt Modena umarmt Sie und unterstützt Sie in Ihrem Kampf", schrieb Muzzarelli anlässlich des 50. Geburtstags von Schumacher am Donnerstag. Der Deutsche sei "ein Pilot, mit dem wir viel gewonnen haben. Er und ein außerordentliches Team haben Ferrari wieder an die Weltspitze gebracht. Jetzt stehen wir Schumacher und seiner Familie in der größten Herausforderung ihres Lebens bei."