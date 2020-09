Stadt München bestätigt: Supercup ohne Zuschauer

München (SID) - Der Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) in der Allianz-Arena wird ohne Zuschauer stattfinden. Diesen Beschluss fasste der städtische Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Montag.

Keine Zuschauer beim Supercup in München © SID

Um das möglichst aktuelle Infektionsgeschehen zu berücksichtigen, wurde dieser Entscheidung der zwei Tage vor der Sportveranstaltung festgestellte 7-Tage-Inzidenzwert des Robert Koch-Instituts für die Stadt München zugrunde gelegt. Liegt dieser unter 35, findet die Veranstaltung mit reduzierter Zuschauerzahl, nämlich bis zu 20 Prozent der Stadien- oder Hallenkapazität, statt. Liegt der Wert bei 35 oder darüber, sind keine Zuschauer erlaubt. Am Montag lag der Wert bei 37,58.

Bereits der Liga-Auftakt des "Quadruple"-Gewinners Bayern München gegen Schalke 04 am 18. August (8:0) wurde wegen eines Inzidenzwerts über 35 als Geisterspiel ausgetragen.