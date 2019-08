Stärkste Basketball-WM überhaupt? DBB-Präsident Weiss glaubt an Top-Turnier in China

Hamburg (SID) - Für Ingo Weiss könnte die anstehende Basketball-WM die stärkste der Geschichte werden. "In China werden die besten Spieler der Welt auftreten und aufeinandertreffen. Das ist eine unglaublich starke WM. Und ich hoffe, dass wir dabei gut abschneiden werden", sagte der 55 Jahre alte Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB) dem SID.

Weiss wurde als Präsident des DBB wiedergewählt © SID

Weiss räumte ein, dass einige Stars der USA bei dem Turnier vom 31. August bis 15. September nicht spielen werden. Er nannte aber die Griechen mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo und auch Australien als Beispiele für topbesetzte Nationen. 32 Mannschaften sind bei dem Großevent am Start. Titelverteidiger sind die USA, die ohne große Namen wie James Harden oder Anthony Davis auskommen müssen.

Bei der deutschen Mannschaft um Bundestrainer Henrik Rödl, die am Wochenende in Hamburg den Supercup überzeugend gewann, hat der Präsident des DBB ein gutes Gefühl. "Ich sehe, was die Jungs für einen Spaß haben. Im Training wird unglaublich hart gearbeitet", sagte Weiss: "Die Gegner sollten sich etwas warm anziehen, wenn sie gegen Deutschland spielen." Die erste Partie in China bestreiten Dennis Schröder und Co. am 1. September gegen Frankreich.