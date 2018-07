Stalker neuer Präsident des Rugbyverbandes

Hannover (SID) - Der Deutsche Rugby Verband (DRV) hat sein Präsidium auf drei Positionen verändert. Bei der Hauptversammlung am Sonntag in Hannover wurde Robin J. Stalker zum neuen Vorsitzenden des DRV gewählt, der gebürtige Neuseeländer tritt die Nachfolge des im Februar zurückgetretenen Klaus Blank an.

Neuer Vorsitzender des DRV: Robin J. Stalker © SID

Den Posten des Vizepräsidenten für Finanzen übernimmt Martin C. Bornhofen. Neuer Vizepräsident für Leistungssport ist Michael Schnellbach.