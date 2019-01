Stanko wechselt von Freiburg in die MLS zum FC Cincinnati

Freiburg (SID) - Der US-Amerikaner Caleb Stanko verlässt den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und kehrt in seine Heimat zurück. Der Mittelfeldspieler wechselt zum FC Cincinnati in die Major League Soccer.

Konnte sich in Freiburg nicht durchsetzen: Caleb Stanko © SID

Der 25-Jährige feierte 2015 sein Profi-Debüt im SC-Trikot und stand für die Breisgauer in 71 Regionalliga- und 13 Profipartien auf dem Platz. In der Saison 2016/17 spielte er auf Leihbasis in der Schweizer Super League für den FC Vaduz. Im September 2016 debütierte Stanko für die A-Nationalmannschaft der USA.