Starke Mihambo springt zum Diamond-League-Sieg

Köln (SID) - Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat eindrucksvoll das Finale der Diamond League gewonnen. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz setzte sich beim abschließenden Meeting in Brüssel mit 7,03 m durch und sicherte sich 50.000 Dollar Siegprämie. Mihambo, die mit 7,16 m die Jahresweltbestenliste anführt, lag am Freitagabend deutlich vor der viermaligen Weltmeisterin Brittney Reese (USA/6,85) und der Britin Katarina Johnson-Thompson (6,73).

Malaika Mihambo gewinnt das Finale der Diamond League © SID

"Das war eine saubere Serie. Ich habe mein Bestes gegeben, und es hat gereicht", sagte Mihambo dem SID. Nach drei starken Versuchen (6,97/6,99/7,03) beendete sie den Wettkampf vorzeitig. "Ich hatte die WM im Doha im Blick und habe daher nur das Nötigste getan. Jetzt freue ich mich richtig auf die Weltmeisterschaften", sagte sie.

Für Mihambo, die bei ihrer Siegesweite 14 Zentimeter hinter dem Brett absprang, war es der bereits sechste Wettkampf in der laufenden Saison über der Sieben-Meter-Marke, die sie am 6. Juni in Rom erstmals in ihrer Karriere geknackt hatte. Sechs Sieben-Meter-Wettkämpfe in einem Jahr waren zuletzt der Russin Tatjana Kotowa 2002 gelungen. Zur WM (27. September bis 6. Oktober) fährt Mihambo als Gold-Favoritin.

Im Diskuswerfen der Frauen kam die deutsche Meisterin Kristin Pudenz (Potsdam) mit 63,73 m auf Platz drei und nahm 10.000 Dollar Prämie mit. Beim Sieg der Kubanerin Yaime Perez (68,27) belegten die deutsche Jahresbeste Claudine Vita (Neubrandenburg/62,15) und die EM-Zweite Nadine Müller (Halle/61,52) Platz fünf und sieben.