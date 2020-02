Starke Nerven: Alba gewinnt Pokal-Generalprobe

Köln (SID) - Alba Berlin hat die Generalprobe für das Pokalfinale in eigener Halle dank starker Nerven gewonnen. Am 19. Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) setzte sich der Tabellendritte bei ratiopharm Ulm mit 112:106 (96:96, 53:54) nach Verlängerung durch. Die Albatrosse spielen am Sonntagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) gegen die EWE Baskets Oldenburg um den ersten Titel des Jahres.

Alba Berlin kämpfte sich zum Sieg © SID

Peyton Siva rettete Alba 0,2 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem Dreier in die Verlängerung, in den zusätzlichen fünf Minuten machten die Berliner ihren 13. Saisonsieg perfekt. "Es war ein schwieriger Wurf, Gott sei Dank ist er reingegangen", sagte Siva bei MagentaSport. Der Point Guard war mit 25 Punkten bester Werfer der Gäste.

Der von einer Erkältungswelle geplagte Aufsteiger Hamburg Towers machte Brose Bamberg lange das Leben schwer, unterlag bei den Franken aber am Ende 66:77 (32:39). Gut vier Minuten vor Schluss waren die Gäste in Führung gegangen (65:64), dann gelang fast nichts mehr.