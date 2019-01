Starke Skeleton-Frauen: Lölling, Hermann und Griebel in den Top fünf

St. Moritz (SID) - Die Olympiazweite Jacqueline Lölling ist im fünften Skeleton-Weltcup des Winters zum vierten Mal aufs Podium gefahren. Die 23-Jährige aus Winterberg belegte in St. Moritz den dritten Platz und krönte damit einen geschlossen starken Auftritt der deutschen Frauen. Tina Hermann (Königssee) und Sophia Griebel (Suhl) fuhren die Plätze vier und fünf ein.

Fuhr auf den dritten Platz: Jacqueline Lölling © SID

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit meiner Leistung nicht ganz", sagte Lölling: "Fahrerisch habe ich nicht das gezeigt, was ich kann. Aber wenn ich mir die Abstände zu den anderen anschaue, hätte es wohl auch so zu Platz zwei nicht ganz gereicht. Was die beiden gemacht haben, war echt stark."

Der Sieg ging an Mirela Rahneva aus Kanada, die die nach dem ersten Durchgang führende Jelena Nikitina noch abfing. Die Russin Nikita (1062 Punkte) bleibt aber in der Gesamtwertung vorne, Lölling (1019), die erstmals auf der Naturbahn in St. Moritz aufs Podium fuhr, hat als Zweite 43 Zähler Rückstand. Hermann (986) bleibt Dritte.

Zuvor hatten die Männer mit Vizeweltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg) an der Spitze die Podestplätze knapp verpasst. Beim ersten Saisonsieg des Olympiasiegers Yun Sung Bin aus Südkorea belegte Jungk als bester Deutscher den fünften Rang vor Christopher Grotheer (Oberhof).

Der Russe Alexander Tretjakow wurde Zweiter und musste auch die Führung im Gesamtweltcup an seinen südkoreanischen Rivalen abgeben. Allerdings hat Tretjakow nur einen Punkt weniger auf dem Konto als Yun Sung Bin, Jungk ist Vierter.