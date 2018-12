Starke Snowboarder: Erster Weltcupsieg für Nörl

Breuil-Cervinia (SID) - Die deutschen Snowboardcrosser sind mit einem herausragenden Ergebnis in die Weltcup-Saison gestartet. Beim ersten Rennen in Cervinia/Italien feierte Martin Nörl aus dem niederbayerischen Adlkofen fast sensationell den ersten Sieg seiner Karriere. In einem packenden Finale bei dichtem Schneetreiben kam außerdem Leon Beckhaus (Miesbach), der lange um einen Platz auf dem Siegerpodest mitgefahren war, auf Rang fünf.

Holte den ersten Sieg seiner Karriere: Martin Nörl © SID

Nörl und Beckhaus, der bis zum Finale völlig überraschend seine K.o.-Läufe gewonnen hatte, sind damit auch für die WM im Februar (1. bis 10. Februar) in Park City/USA qualifiziert. "Es ist unglaublich", sagte der 26 Jahre alte Nörl, der im Weltcup noch nie auf dem Podest gestanden hatte. Beste Platzierung des Sportsoldaten war bislang ein vierter Rang vergangenen Februar beim Rennen am Feldberg.

Nörl hatte sich vom Achtelfinale weg mit einem ersten, einem zweiten und einem dritten Rang ins Finale gekämpft, dort lief es für ihn dann "perfekt", wie er betonte. Nach Rang fünf bei der ersten Zwischenzeit übernahm er die Führung, gab sie nicht mehr ab und gewann schließlich von dem routinierten, bereits viermal im Weltcup siegreichen Omar Visentin (Italien). Den dritten Rang belegte Hanno Douschan (Österreich).