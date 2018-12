Starker Theis feiert mit Boston achten Sieg in Serie

Boston (SID) - Der erneut glänzend aufgelegte Nationalspieler Daniel Theis hat mit Rekordmeister Boston Celtics in der Basketball-Profiliga NBA den achten Sieg in Serie gefeiert. Beim ungefährdeten 129:108 über die Atlanta Hawks kam der 26-Jährige in gut 21 Minuten Einsatzzeit auf 18 Punkte und sieben Rebounds. Theis traf sechs von neun Würfen.

Mit Boston nicht zu stoppen: Daniel Theis © SID

Bester Scorer bei Boston, im Osten mit 18 Siegen und zehn Niederlagen Vierter, war Superstar Kyrie Irving mit 24 Zählern, auch Jayson Tatum (22) und Marcus Morris (20) knackten die 20-Punkte-Grenze.

Einen weniger gelungenen Abend erlebte Dennis Schröder. Mit Oklahoma City Thunder musste sich der Point Guard aus Braunschweig bei den Denver Nuggets 98:109 geschlagen geben. Wie Theis kam Schröder von der Bank und verbuchte in 28 Minuten elf Punkte sowie zwei Assists. Bei Denver verpasste der Serbe Nikola Jokic mit 24 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists nur knapp ein Triple-Double.

OKC (17:10) liegt im Westen auf Platz drei, Denver (19:9) führt vor Meister Golden State Warriors (20:10), der das kalifornische Duell bei den Sacramento Kings 130:125 gewann. Stephen Curry gelangen für den Titelverteidiger 35 Punkte.