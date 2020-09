Starker Theis verhindert mit Boston das Aus

Köln (SID) - Ein erneut glänzend aufgelegter Daniel Theis hat mit den Boston Celtics das drohende Aus in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA verhindert. Dem deutschen Nationalspieler gelang beim 121:108 im fünften Halbfinale gegen Miami Heat mit 15 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double, Boston verkürzte durch den Sieg in der Best-of-Seven-Serie zum 2:3.

Theis musste nach sechs Fouls vom Feld © SID

Schon in der Nacht zu Montag steht in der Blase in Orlando/Florida Spiel sechs auf dem Programm, auch dann ist für Rekordmeister Boston ein Sieg Pflicht. Einen Termin für ein mögliches Spiel sieben gibt es noch nicht.

Beim wichtigen zweiten Sieg in der Serie war Jayson Tatum mit 31 Punkten bester Werfer der Celtics, Jaylen Brown steuerte 28 Punkte bei. Sechs Spieler punkteten im Team von Trainer Brad Stevens zweistellig. Miamis Top-Werfer Goran Dragic kam auf 23 Zähler.

Boston lag zur Pause 51:58 zurück, holte sich mit 41 Punkten im dritten Viertel aber die Kontrolle und gab seine Führung - die erste im Spiel - nach dem 62:60 nicht mehr her.

Headcoach Stevens sagte seinen Spielern während der zweiten Halbzeit, dass sie endlich Celtics-Basketball zeigen würden. "Er hatte absolut recht, wir haben in der gesamten Serie nicht so gespielt, wie wir das eigentlich wollen", sagte Theis, der sechs von zehn Würfen aus dem Feld traf.

"Nach einigen Anpassungen sind wir zurück in dem System, das wir die gesamte Saison gespielt haben. Jeder hat sich damit wohl gefühlt", so Theis: "Im dritten Viertel hat es jedem Spaß gemacht, da draußen zu sein."