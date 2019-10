Starker Vetter nach nur einem Wurf im Speer-Finale

Doha (SID) - Titelverteidiger Johannes Vetter (Offenburg) ist bei der Leichtathletik-WM in Doha souverän ins Speerwurf-Finale eingezogen. Der 26-Jährige erzielte bereits mit seinem ersten Wurf in der Qualifikation starke 89,35 m und blieb damit klar über den für die Medaillenentscheidung geforderten 84,00 m. Auch Julian Weber (Mainz) erreichte mit nur einem Wurf und 84,29 m das Finale am Sonntag (18.55 Uhr MESZ).

Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) sowie der deutsche Meister Andreas Hofmann (Mannheim) sind erst in der zweiten Qualifikationsgruppe ab 17.00 Uhr MESZ an der Reihe.