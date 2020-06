Starkes Wochenende für Sky: Rekorde in Bundesliga und 2. Liga

Köln (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky hat am letzten Spielwochenende der Fußball-Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga Rekordzahlen verbucht. Den direkten Abstieg von Fortuna Düsseldorf und den Sprung von Werder Bremen auf den Relegationsplatz sahen in der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag nach Angaben des Unternehmens 2,36 Millionen Zuschauer - eine Bestmarke für die abgelaufene Spielzeit.

Über eine Million Zuschauer sehen HSV-Blamage bei Sky © SID

Das peinliche Scheitern des Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Liga verfolgten in der Konferenz 1,55 Millionen Fußballfans und sorgten damit für den Allzeitrekord im Unterhaus.