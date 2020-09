Start der Handball-Bundesliga: Gislason sieht Kiel und Flensburg als Topfavoriten

Solingen (SID) - Bundestrainer Alfred Gislason sieht vor dem Start der Handball-Bundesliga Titelverteidiger THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt als heißeste Anwärter auf die Meisterschaft. "Der THW und Flensburg sind die großen Favoriten", sagte Gislason im Interview mit dem SID vor dem ersten Spieltag am Donnerstag.

Seit März ist Alfred Gislason Trainer des DHB-Teams © SID

Allerdings liegen laut Gislason einige Teams in Lauerstellung. "Vier Mannschaften sind dicht dahinter und haben auch Meisterschaftschancen. Das sind die Rhein-Neckar Löwen, die einen sehr großen und breiten Kader haben. Das sind die Berliner, die auch sehr gut in ihren Kader investiert haben. Das ist Melsungen, das einen etwas besseren Kader und einen neuen Trainer hat. Und Magdeburg hat auch Chancen", sagte der ehemalige Kieler Meistercoach: "Zwei, drei Verletzungen in jeder dieser Mannschaften können das Ganze ziemlich durcheinanderwirbeln."

Gislason sieht aufgrund des durch die Corona-Pandemie verschobenen Saisonstarts vor allem im Bereich der Überbelastung Schwierigkeiten auf die Klubs zukommen. "Jetzt ist die Liga noch größer, das war leider nicht zu verhindern", sagte Gislason: "Das wird eine sehr brutale Saison. Eigentlich spielt man ab jetzt sogar zwei Spielzeiten durch."