Start in EM-Qualifikation: Wolff, Weinhold, Weber und Dissinger fallen aus

Hamburg (SID) - Bundestrainer Alfred Gislason muss in den geplanten EM-Qualifikationsspielen der deutschen Handball-Nationalmannschaft hauptsächlich coronabedingt auf ein Quartett verzichten. Torhüter Andreas Wolff (Kielce), Spielmacher Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) und Rückkehrer Christian Dissinger (Vardar Skopje) sollen wegen Corona-Fällen in ihren Vereinen nicht gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag/16.15 Uhr) und Estland (Sonntag/15.15/beide ZDF) spielen, während Linkshänder Steffen Weinhold (THW Kiel) aufgrund der Folgen einer Gehirnerschütterung passen muss.

Auch Andreas Wolff fehlt zum Start der EM-Qualifikation © SID

Gislason, der gegen Bosnien sein Debüt auf der Bank der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) geben will, nominierte Rückraumspieler Paul Drux (Füchse Berlin) und Torwart Till Klimpke (HSG Wetzlar) nach. Allerdings hat der bosnische Verband zu Wochenbeginn wegen mehrerer coronabedingter Absagen im Balkan-Team eine Verlegung der in Düsseldorf geplanten Begegnung beantragt.

Weber befindet sich wie Leipzigs gesamte Mannschaft aufgrund positiver Coronatests in Quarantäne. 2016-Europameister Wolff reiste – trotz eigener bisher negativer Befunde – aufgrund von Corona-Fällen im Team von Polens Meister Kielce erst gar nicht an, während Dissinger das DHB-Quartier in Neuss ebenfalls wegen Corona-Infektionen in seinem nordmazedonischen Klub kurz nach seiner Ankunft wieder verließ und zurückreiste.