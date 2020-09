Start in Helsinki und Melbourne - Olympiaturner Pfann wird 100 Jahre alt

Hamburg (SID) - Hans Pfann, derzeit ältester noch lebender deutscher Olympiateilnehmer, feiert am Montag in Neuötting seinen 100. Geburtstag. Bei den Sommerspielen in Helsinki 1952 und Melbourne 1956 gehörte der gebürtige Nürnberger der deutschen Kunstturnriege an.

Hans Pfann wid 100 © SID

Dabei war Pfann während seiner Karriere durch eine Behinderung gehandicapt. Als Soldat im Zweiten Weltkrieg waren ihm die Zehen eines Fußes erfroren.