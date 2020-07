Start mit Symbolcharakter: FC Wuhan spielt am Eröffnungstag der Super League

Wuhan (SID) - Die Fußball-Mannschaft des FC Wuhan Zall aus dem Epizentrum der Corona-Pandemie soll am Eröffnungs-Spieltag der chinesischen Super League (CSL) für einen Start mit Symbolcharakter sorgen. Dies geht aus dem Spielplan hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach trifft Wuhan zu Beginn der neuen Spielzeit am 25. Juli auf Aufsteiger Qingdao Huanghai.

Fans des FC Wuhan Zall fiebern dem 25. Juli entgegen © SID

Die CSL wird für die verschobene Saison in Dalian und Suzhou in zwei Gruppen aufgeteilt. Wuhan ist in Suzhou untergebracht, das vor den Toren Shanghais liegt. Die Spieler und das Personal werden in der ersten Phase der neuen Spielzeit in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und sehen für mindestens zwei Monate nur Stadien, Trainingsplätze und ihr Hotel.

Die Spieler aus Wuhan waren wegen des Ausbruchs der Pandemie 104 Tage von ihren Familien getrennt, nachdem Wuhan im Januar komplett von der Außenwelt abgeriegelt worden war. Die CSL sollte eigentlich am 22. Februar beginnen, wurde aber im Januar auf unbestimmte Zeit verschoben.