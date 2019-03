Starter Wagner verliert trotz Bestmarke mit den Lakers

Los Angeles (SID) - In seinem ersten NBA-Spiel in der Starting Five hat Rookie Moritz Wagner trotz einer persönlichen Bestmarke mit dem Basketball-Traditionsklub Los Angeles Lakers eine weitere Niederlage kassiert. Der 21 Jahre alte Berliner stand gegen die Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis in der Anfangsformation an der Seite von Superstar LeBron James und kam als zweitbester Schütze in 34 Minuten auf 22 Punkte und 6 Rebounds.

Wagner (Nr. 15) erstmals in der Startformation © SID

Freuen konnte sich Moe Wagner über seine Leistung bei der 107:120-Niederlage gegen den Rekordmeister aus Massachusetts dennoch nicht. "Das ist alles ganz schön, macht mich auch stolz, aber ich möchte natürlich gewinnen", sagte der einstige College-Star, "ich habe meinem Trainer nach dem Spiel gesagt, dass es weh tut, so zu kämpfen und am Ende doch zu verlieren."

Wagner legte sieben von 13 Versuchen in den Korb, machte einen von fünf Dreiern und verwandelte alle sieben Freiwürfe. "So macht man das als weißer Europäer, schön Freiwürfe reinmachen. Dann ist alles ein bisschen leichter", sagte Wagner, der beim Essen von Trainer Luke Walton über seinen Starteinsatz informiert worden war.

Teamkollege James erzielte in weniger als 28 Minuten mit 30 Punkten, 10 Rebounds und 12 Assists erneut ein Triple-Double, das 80. seiner Karriere. Dem 15-maligen Allstar droht mehr denn je das erste Aus für die Play-offs seit 2005. Die Lakers liegen nach der fünften Niederlage in Serie bereits sieben Siege hinter dem achten und letzten Platz zurück.

"Ich fühle mit ihm", sagte Bostons Kyrie Irving, der ebenfalls auf 30 Punkte kam: "LeBron ist immer ein Titelkandidat. Sich nicht für die Play-offs zu qualifizieren, ist hart." Irvings deutscher Teamkollege Theis stand vier Minuten auf dem Platz und steuerte einen Rebound bei. Boston befindet sich als Fünfter im Osten dagegen auf Kurs Meisterrunde.