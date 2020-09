Startschuss in der NFL: ProSieben zeigt 15 Livespiele

Köln (SID) - Der Free-TV-Sender ProSieben baut sein Football-Angebot aus und zeigt in der anstehenden Saison der US-Profiliga NFL insgesamt 15 Livespiele. Darunter sind Begegnungen aus der Hauptrunde, aus den Play-offs und der Super Bowl LV (55).

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Preseason abgesagt © SID

"ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de haben mit 'ran Football' die National Football League in den vergangenen fünf Jahren für junge Zuschauer zur erfolgreichsten Liga im deutschen Free-TV gemacht. Diesen Weg gehen wir weiter", sagte ProSieben-Geschäftsführer Daniel Rosemann.

Los geht es auf ProSieben mit der Übertragung des Eröffnungsspiels in der Nacht zu Freitag (02.20 Uhr MESZ). Die Houston Texans treten bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs an. Auch das erste Spiel von Superstar Tom Brady als Quarterback der Tampa Bay Buccaneers zeigt ProSieben. Am Sonntagabend (22.25 Uhr) misst sich der langjährige Spielmacher der New England Patriots mit den New Orleans Saints. Zuvor überträgt ProSieben MAXX das Duell zwischen den Patriots und den Miami Dolphins (19.00).