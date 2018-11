Statistik: Lukebakio steigt in illustren Kreis auf

München (SID) - Fortuna Düsseldorfs Dodi Lukebakio ist mit seinem Dreierpack im Spiel bei Bayern München (3:3) in einen illustren Kreis aufgestiegen. Drei oder mehr Tore in Duellen mit dem Fußball-Rekordmeister haben bislang insgesamt nur 19 Spieler erzielt. Sogar nur sechs Profis schafften dieses Kunststück in einem Auswärtsspiel.

Dodi Lukebakio (r.) bejubelt seinen dritten Treffer © SID

Größter "Bayern-Schreck" bleibt bis auf Weiteres Franz Brungs, der 1967 beim 7:3 des 1. FC Nürnberg gegen München fünf Tore erzielte.

Mindestens drei Tore in Spielen bei Bayern München:

Spieler Tore Datum Partie Endergebnis

Klaus Toppmöller 3 10.04.1976 Bayern - K'lautern 3:4

Detlev Szymanek 3 12.06.1976 Bayern - Hertha 7:4

Klaus Fischer 4 09.10.1976 Bayern - Schalke 0:7

Marek Lesniak 3 18.09.1993 Bayern - Wattenscheid 3:3

Ebbe Sand 3 14.04.2001 Bayern - Schalke 1:3

Dodi Lukebakio 3 24.11.2018 Bayern - Düsseldorf 3:3

Mindestens drei Tore in Spielen gegen München:

Lothar Emmerich 3 09.09.1967 Dortmund - Bayern 6:3

Franz Brungs 5 02.12.1967 Nürnberg - Bayern 7:3

Willi Reimann 3 22.09.1973 Hannover - Bayern 3:1

Josef Pirrung 3 20.10.1973 K'lautern - Bayern 7:4

Roland Stegmayer 4 16.04.1977 Saarbrücken - Bayern 6:1

Bernard Dietz 4 05.11.1977 Duisburg - Bayern 6:3

Klaus Toppmöller 3 29.04.1978 K'lautern - Bayern 5:0

A. L. Ökland 3 07.03.1981 Leverkusen - Bayern 3:0

Wolfgang Patzke 3 29.05.1982 Bochum - Bayern 3:1

Stefan Kuntz 3 11.10.1985 Bochum - Bayern 3:0

Uwe Wassmer 3 27.11.1993 Freiburg - Bayern 3:1

Markus Feldhoff 3 09.03.1997 Leverkusen - Bayern 5:2

Ulf Kirsten 3 30.11.1997 Leverkusen - Bayern 4:2