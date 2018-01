Statistik im Hinterkopf? Patriots tragen Weiß beim Super Bowl

New York (SID) - Weiße Trikots sollen dem Titelverteidiger New England Patriots beim 52. Super Bowl am 4. Februar gegen die Philadelphia Eagles Glück bringen. Als formelles Heimteam beim Saisonfinale in Minneapolis hatte der fünfmalige Champion die Wahl und entschied sich für sein Auswärtstrikot. Wahrscheinlich hatte das Team um Star-Quarterback Tom Brady die Statistik im Hinterkopf: In den vergangenen 13 Jahren triumhierte zwölfmal das Team, welches in weißen Jerseys auflief.

Super Bowl: Die Patriots spielen in weißen Trikots © SID

Das Heimrecht der Mannschaften beim Super Bowl rotiert von Jahr zu Jahr zwischen der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC). Insgesamt haben die Patriots drei ihrer vier Super-Bowl-Auftritte in weißen Trikots gewonnen, zuletzt im vergangenen Jahr beim 34:28 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons.