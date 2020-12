Statt im Stadion: Union Berlin veranstaltet Weihnachtssingen zu Hause

Köln (SID) - Das traditionelle Weihnachtssingen des Fußball-Bundesligisten Union Berlin findet in diesem Jahr nur in den eigenen vier Wänden statt. Da aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung am 23. Dezember im Stadion An der Alten Försterei entfällt, stattet der Verein die Fans mit dem "Weihnachtssingen-Paket" für zu Hause aus.

Berliner Weihnachtssingen dieses Jahr nicht im Stadion © SID

Wie die Unioner mitteilten, ist das Paket ab Mitte Dezember in den Fanshops erhältlich und beinhaltet ein Liederheft, eine Kerze mit Tropfschutz, ein Feuerzeug, eine Weihnachtsmütze sowie einen Schal.

Zusätzlich werde der vereinseigene Kanal AFTV am 23. Dezember ab 19.00 Uhr das Weihnachtssingen des vergangenen Jahres frei empfangbar zeigen. Am selben Tag wird der rbb ab 20.15 Uhr außerdem "Die schönsten Weihnachtslieder mit dem 1. FC Union Berlin" senden.