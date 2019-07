Stebe im Viertelfinale von Gstaad

Gstaad (SID) - Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) steht beim ATP-Turnier in Gstaad/Schweiz im Viertelfinale. Der 28-Jährige schlug den Tschechen Jiri Vesely (Tschechien) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3 und bekommt es nun mit dem Sieger des italienischen Duells zwischen Lorenzo Sonego und Thomas Fabbiano zu tun. In der Vorwoche war Stebe in Umag/Kroatien noch an Vesely gescheitert.

Cedrik-Marcel Stebe steht in Gstaad im Viertelfinale © SID

Stebe hatte sich in Gstaad zum Auftakt gegen den an Nummer acht gesetzten Franzosen Corentin Moutet durchgesetzt und seinen ersten Sieg seit knapp zwei Jahren auf der ATP-Tour gefeiert. Die Nummer 455 der Weltrangliste ist beim mit 586.140 Euro dotierten Turnier der einzige deutsche Starter.