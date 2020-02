Stebe in Delray Beach im Achtelfinale gescheitert

Köln (SID) - Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) ist beim ATP-Turnier in Delray Beach in Florida im Achtelfinale ausgeschieden. Nach seinem Auftaktsieg gegen den Australier Bernard Tomic verlor der 29-Jährige gegen den an Nummer zwei gesetzten Kanadier Milos Raonic 5:7, 3:6. Stebe war bei der mit 673.655 Dollar dotierten Hartplatz-Konkurrenz der einzige Deutsche im Hauptfeld der Einzel-Konkurrenz.