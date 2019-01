Steffen wird in die Hall of Fame des Schwimmens aufgenommen

Fort Lauderdale (SID) - Die zweimalige Olympiasiegerin Britta Steffen wird in die Ruhmeshalle des Schwimmsports aufgenommen. Dies gab die "International Swimming Hall of Fame" bekannt. Die 35-Jährige wird vom 17. bis 19. Mai am Sitz der Ruhmeshalle in Fort Lauderdale/Florida mit anderen Wassersportstars, darunter der frühere russische Sprint-Weltrekordler Alexander Popow, geehrt.

Die ehemalige Olympiasiegerin Britta Steffen wird geehrt © SID

In die Hall of Fame, deren erster Präsident 1965 der legendäre Johnny Weissmüller war, wurden zuletzt von den deutschen Topschwimmerinnen der jüngeren Vergangenheit Franziska van Almsick (2010) und Dagmar Hase (2013) aufgenommen.