Steinle: "Es war für uns eine sehr gute WM"

Östersund (SID) - Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), hat ein "positives Fazit" der Biathlon-WM im schwedischen Östersund gezogen. "Es war für uns eine sehr gute WM. Wir können mit den Ergebnissen und der Entwicklung im Biathlon sehr zufrieden sein", sagte Steinle (69) vor den beiden abschließenden Massenstartrennen am Sonntag. Natürlich gebe es "Optimierungsbedarf, aber das gehen wir selbstverständlich an".

Der DSV zieht ein positives Fazit der Biathlon-WM © SID

Auch Karin Orgeldinger, Sportdirektorin Nordisch/Biathlon, sprach von "sehr guten Weltmeisterschaften". Es habe sich aus DSV-Sicht nach Olympia 2018 "bewährt, dass wir nicht in einen Höhenflug ausgebrochen sind". Der Verband habe "sachlich und fachlich gute Entscheidungen getroffen, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen die Basis weiter verbreitern".

Dennoch sei man nicht nur im Bereich Biathlon "konkurrenzfähig". Der DSV habe sich im Technologiebereich sogar einen "Wettbewerbsvorteil" erarbeitet, sagte Orgeldinger (50): "Dies ist ein großer Schritt."

Vor den beiden Massenstartrennen holten die deutschen Skijäger in Östersund sechs Medaillen. Denise Herrmann hatte im Verfolger, Arnd Peiffer im Einzel Gold gewonnen. Die Mixed-Staffel und die Männer-Staffel liefen zu Silber, Laura Dahlmeier sicherte sich in Sprint und in der Verfolgung Bronze.