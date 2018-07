Stiftung Deutscher Sport unterstützt Vogel mit 10.000 Euro

Frankfurt/Main (SID) - Die Stiftung Deutscher Sport des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) beteiligt sich mit 10.000 Euro an der Spendenaktion für die schwer gestürzte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. Die Spendenaktion hatte das Bahnrad-Team Erdgas um den Cottbuser Maximilian Levy gestartet.

"Wir alle im Team D stehen in diesen schweren Tagen und Wochen gemeinsam hinter Kristina und wünschen ihr viel Kraft, um die Folgen dieses schweren Unfalls zu bewältigen", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Aus diesem Grunde habe man sich im Stiftungsbeirat rasch auf die direkte Hilfe verständigt.

Der DOSB unterstütze zudem in den sozialen Netzwerken den Spendenaufruf #StayStrongKristina, um die Aktion weiter zu verbreiten. Vogel war am vergangenen Dienstag auf der Bahn in Cottbus mit einem Fahrer kollidiert und hatte dabei schwere Verletzungen der Wirbelsäule erlitten.