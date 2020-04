Stindl schielt auf Olympia-Teilnahme: "Wäre ein Traum"

Mönchengladbach (SID) - Kapitän Lars Stindl vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hofft trotz der Verlegung der Sommerspiele in das Jahr 2021 auf eine Teilnahme am olympischen Fußballturnier. "Olympia wäre natürlich ein Traum", sagte Stindl, der zum Zeitpunkt der Spiele 32 Jahre alt ist, im Gespräch mit der Bild-Zeitung: "Ich fühle mich gut und habe an ein Karriereende noch nicht gedacht."

Stindl ist ein Kandidat für den Olympia-Kader 2021 © SID

Er habe bereits einen kurzen Austausch mit DFB-Trainer Stefan Kuntz gehabt, allerdings sei das Thema Olympia noch weit weg. Das olympische Turnier ist U23-Spielern vorbehalten, jedoch dürfen pro Team drei Akteure über dieser Altersgrenze nominiert werden. Stindl soll einer der Kandidaten gewesen sein.