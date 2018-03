Stöger mit Galgenhumor: "Versuche, eine gute PK zu machen"

Salzburg (SID) - Trainer Peter Stöger vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nimmt die Spekulationen um seine Zukunft mit Humor. "Ich habe gelesen, dass es um meinen Job geht, deswegen versuche ich, eine gute PK zu machen", sagte der 51 Jahre alte Österreicher lächelnd auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Red Bull Salzburg: "Ich habe mich noch nie so gut auf eine PK vorbereitet." Der BVB steht nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) unter Zugzwang.

Trotzdem glaubt Stöger weiterhin an ein Weiterkommen der Borussia: "Wir haben zwar das Hinspiel verloren, aber wir haben seit Anfang Dezember kein Bundesligaspiel mehr verloren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sollten also auch in der Lage sein, das Spiel in Salzburg zu gewinnen."

Der in der Bundesliga noch immer ungeschlagene Stöger steht aufgrund der schwankenden Leistungen der Dortmunder in der Kritik. Der Viertelfinaleinzug würde die Chancen auf seine Vertragsverlängerung erhöhen. Ende des Monats soll es erste Gespräche geben.