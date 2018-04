Stöger stellt Götze Startelfeinsatz in Aussicht

Dortmund (SID) - Trainer Peter Stöger vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Mario Götze im Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) einen Startelfeinsatz in Aussicht gestellt. "Die Chancen sind da und groß", sagte Stöger am Donnerstag.

Stöger (r.) stellt Götze Startelfeinsatz in Aussicht © SID

Götze war gegen den VfB Stuttgart (3:0) überhaupt nicht zum Einsatz gekommen, bei der schmerzhaften Derbyniederlage bei Schalke 04 (0:2) wurde er erst in der 86. Minute eingewechselt. Götzes WM-Chancen sinken damit immer mehr. "Ich bin Vereinsvertreter. Es ist das oberste Gebot, dass wir unsere Ziele erreichen", sagte Stöger, fügte aber an: "Wenn er da ist und seine Leistung abruft, dann gibt es nur Gewinner."

Offen ließ der Österreicher, wer den verletzten Torjäger Michy Batshuayi ersetzen soll. Der 18-jährige Alexander Isak sei "eine Möglichkeit". Stöger kann sich aber auch vorstellen, "ohne echte Spitze" zu spielen. Andre Schürrle ist wohl keine Option. Der Weltmeister hat im Derby einen Schlag auf den Fuß bekommen. "Ich denke, es wird sich bis zum Wochenende nicht ausgehen", sagte Stöger.

Gegen Leverkusen geht es um die direkte Champions-League-Qualifikation. Als Vierter hat der BVB vier Punkte Vorsprung auf die fünftplatzierten Leipziger. Leverkusen ist punktgleich mit Dortmund Dritter. "Wir haben die nächste Möglichkeit, einen großen Schritt zu machen", sagte Stöger.