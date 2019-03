Stöger zurück im Fortuna-Kader

Düsseldorf (SID) - Kevin Stöger kehrt beim Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nach auskurierter Grippe in den Kader zurück. Der laufstarke Mittelfeldspieler werde zum Aufgebot für das Duell beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gehören, sagte Trainer Friedhelm Funkel am Donnerstag. Allerdings sei unklar, ob Stöger fit genug für die Startelf sein werde.

Fortuna Düsseldorf: Kevin Stögers Grippe ist auskuriert © SID

Fehlen wird Dawid Kownacki. Der polnische Nationalstürmer hat gegen Eintracht Frankfurt am Montag (0:3) einen Muskelfaserriss erlitten und wird die Reha in seiner Heimat in Angriff nehmen. Marvin Ducksch fällt weiterhin wegen eines Bänderrisses aus.

In Sachen Klassenerhalt erlegt Funkel dem Verein trotz eines Zwölf-Punkte-Vorsprungs auf den Relegationsplatz Zurückhaltung auf. "Wir wissen, dass wir noch lange nicht sicher sind und noch nicht gerettet sind", sagte er: "Wir sind Realisten.