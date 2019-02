Storl gewinnt beim Meeting in Madrid

Madrid (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat sich vier Wochen vor Beginn der Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März) in guter Form präsentiert. Der EM-Dritte aus Leipzig siegte beim Hallenmeeting in Madrid mit 21,02 m vor den Polen Konrad Bukowiecki (20,66) und Michal Haratyk (19,98).

David Storl setzt sich beim Meeting in Madrid durch © SID

Der EM-Zweite Fabian Heinle (Stuttgart) musste sich im Weitsprung trotz seiner Saisonbestleistung von 7,80 m mit Rang fünf begnügen. Es siegte der Grieche Miltiadis Tentoglou (8,23 m).