Storl startet in Bottrop: "Schauen, ob es Sinn macht"

Ratingen (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl will nach längeren Verletzungsproblemen am 7. Juli in Bottrop in die Saison einsteigen. "Ich fühle mich gut, in Bottrop schauen wir dann, ob es Sinn macht", sagte der 28-Jährige am Samstag am Rande des Zehnkampf-Meetings in Ratingen, das er als Fan besuchte. Storl hatte am 24. Mai in Schönebeck seinen ersten Wettkampf der Saison bestreiten wollen, dies hatte sich aber wegen anhaltender Rückenprobleme zerschlagen.