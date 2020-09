Straße nach deutschem Rekordmeister Borussia Düsseldorf benannt

Düsseldorf (SID) - Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf ist mit einer eigenen Straße geehrt worden. Die Straße am Deutschen Tischtennis-Zentrum (DTTZ) in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt heißt nun Borussia-Düsseldorf-Straße. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel enthüllte am Freitag im Beisein von Rekord-Europameister Timo Boll das neue Straßenschild.