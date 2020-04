Straßenrad-DM in Stuttgart abgesagt

Berlin (SID) - Die deutschen Radprofis müssen in der Coronakrise auf einen weiteren Höhepunkt verzichten. Einen Tag nach der Absage der Deutschland-Tour wurden am Mittwoch auch die deutschen Straßenmeisterschaften in Stuttgart gestrichen. Die Veranstaltung soll Ende Juni 2021 neu angesetzt werden.

Deutsche Straßenmeisterschaften finden nicht statt © SID

Die ursprünglich für Juni 2020 geplanten Titelkämpfe waren durch einen neuen Rennkalender des Weltverbandes UCI zunächst auf Ende August verschoben worden. Dieser Termin ist wegen des vorläufigen Verbots von Großveranstaltungen aber ebenfalls nicht mehr zu halten.

"Eine Verschiebung der Deutschen Straßenmeisterschaft in der derzeitigen Lage ist der richtige Schritt. Sportler, Organisatoren und auch der Bund Deutscher Radfahrer haben jetzt Klarheit", sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping: "Die Gesundheit aller Beteiligten hat absoluten Vorrang, und es ist derzeit noch keine Entspannung der Lage in Sicht."

Die DM 2021 sollte eigentlich im Sauerland stattfinden. Das Sauerland und die Stadt Winterberg stimmten einer Verschiebung ins Jahr 2022 aber zu.