Straßenrad-WM: Klein muss abreisen - Arndt wird im Zeitfahren ersetzt

Imola (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) muss bei den WM-Einzelzeitfahren in Imola/Italien am Donnerstag und Freitag auf Lisa Klein (Saarbrücken) und Nikias Arndt (Buchholz) verzichten. Klein reiste wegen eines Magen-Darm-Infekts ab und wird von Mieke Kröger (Bielefeld) ersetzt. Klein tritt damit auch nicht beim Straßenrennen am Samstag an.

Für den erkälteten Arndt schickt der BDR Max Walscheid (Neuwied) auf die 31,7 km lange Strecke rund um das berühmte Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ob Arndt am Sonntag beim Straßenrennen starten kann, sei noch offen, teilte der BDR mit.