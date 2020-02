Straßer in Chamonix auf Top-10-Kurs

Köln (SID) - Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom im französischen Chamonix erneut Kurs auf eine Top-Platzierung genommen. Der Münchner liegt vor dem Finale (13.00 Uhr) auf dem guten zehnten Rang. Sein Rückstand auf die Podestplätze beträgt 0,59 Sekunden.

Linus Straßer befindet sich in Chamonix auf Top-10-Kurs © SID

"Ich bin extrem zufrieden. Du hast immer das Gefühl, du bist nicht schnell genug. Ich war überrascht, dass die Platzierung recht gut ist", sagte Straßer in der ARD.

In Führung liegt der dreimalige Schweizer Saisonsieger Daniel Yule vor Clement Noel (Frankreich/0,24 Sekunden zurück). Dritter ist Stefano Gross (Italien/0,47), Straßer liegt 1,06 Sekunden hinter Yule. Henrik Kristoffersen schied kurz vor dem Ziel aus. "So ist das Leben, so ist Skifahren, so ist Slalomfahren", sagte der Norweger: "Ich fädele nicht so oft ein, das kann mal passieren."

In David Ketterer (Schwenningen/2,09) und Anton Tremmel (Rottach-Egern/2,17) auf den Rängen 26 und 29 erreichten zwei weitere Deutsche das Finale der Top 30. Der frühere WM-Zweite Fritz Dopfer (Garmisch/3,32) verpasste den Cut klar.