Streckenbauer Tilke: Hockenheimring immer noch "etwas Besonderes"

Köln (SID) - Für Formel-1-Streckenplaner Hermann Tilke sind der Hockenheimring und der Nürburgring trotz des Trends zu Stadtrennen in der Motorsport-Königsklasse nicht aus der Zeit gefallen. "Es gibt eine Berechtigung für mehr Stadtkurse, doch eine Formel-1-WM wird immer komplett verschiedene Arten von Strecken beinhalten", sagte Tilke dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Hermann Tilke ist ein großer Fan vom Hockenheimring © SID

Der Hockenheimring, auf dem am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) der vorerst letzte Große Preis von Deutschland gefahren wird, sei immer noch eine aufregende Strecke, beteuerte der Aachener Bauingenieur: "Das Motodrom ist einzigartig mit seiner Streckenführung und der Stadionatmosphäre. Hockenheim ist etwas Besonderes. Eine Strecke, die einlädt zu spannenden Rennen." Auch der Nürburgring, der letztmals 2013 Schauplatz des Großen Preises von Deutschland war, sei eine "tolle Strecke mit großer Tradition und markanten Elementen."

Liberty Media liebäugelt mit der Aufnahme mehrerer Stadtrennen in den Formel-1-Kalender. Bereits für 2019 ist Miami/USA ein Kandidat, auch Rennen in Vietnams Hauptstadt Hanoi und auf den Straßen von Kopenhagen/Dänemark sind im Gespräch. Für Tilke ist "jeder Stadtkurs nicht vergleichbar, toll, aber auch schwierig in der Planung." So werde in Monaco, Baku oder Singapur eine ganze Stadt lahmgelegt.

Tilke, der am Bau bzw. Umbau der meisten aktuellen Formel-1-Kurse beteiligt war, zeichnete auch für die Verwandlung der alten Hochgeschwindigkeitsstrecke von Hockenheim in einen modernen Allroundkurs mitverantwortlich. Der Vertrag des Hockenheimrings läuft in diesem Jahr aus, 2019 wird es keinen deutschen Grand Prix geben, weil sich Formel-1-Eigner Liberty Media weder mit den Betreibern des Hockenheimrings noch des Nürburgrings einigen konnte. Auch für die Zeit danach spricht derzeit wenig für einen neuen Deal.