Streich lobt Nagelsmann: "Einer der herausragenden Trainer"

Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat eine sehr hohe Meinung von Julian Nagelsmann. "Sein Fußball ist sehr, sehr gut", lobte Streich den Coach von RB Leipzig vor dem direkten Duell: "Julian ist für die Zukunft und auch jetzt schon einer der herausragenden Trainer. Er hat ganz viele gute Ideen und versteht das Spiel enorm gut. Er kann viele Dinge kreativ umsetzen."

Wurde von Christian Streich gelobt: Julian Nagelsmann © SID

Nagelsmann sei zudem "sehr selbstbewusst", aber gleichzeitig auch "sehr reflektiert". Das helfe ihm bei seiner Entwicklung sehr. In Leipzig habe er nun die Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Für Streich ist Nagelsmanns Team nämlich eine "absolute Topmannschaft".

Entsprechend erwartet der dienstälteste Trainer der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein "richtig schwieriges Spiel". RB habe "schnelle Spieler, die gleichzeitig auch noch technisch stark sind, was will man mehr?", sagte Streich: "Dazu haben sie hinten eine wahnsinnige Körperlichkeit. Sie haben Qualität. Es ist kein Zufall, dass sie gegen Paris gewonnen haben."