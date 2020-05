Streich mag Havertz' Ruhe: "Puls halb so hoch wie meiner"

Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat sich als Fan von Jungstar Kai Havertz geoutet - und vor allem von der Ruhe des 20-Jährigen geschwärmt. "Mich würde mal interessieren, was für einen Puls er hat. Der ist bestimmt halb so hoch wie meiner", sagte Streich vor dem Duell mit Havertz und Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime).

Christian Streich lobt Kai Havertz in höchsten Tönen © SID

Die Partie gegen den Champions-League-Aspiranten, die nur Janik Haberer wegen einer Sprunggelenks-Blessur verpassen wird, will Freiburg gelassen angehen. "Wir können ohne großen Druck auftreten", sagte Streich vor dem Hintergrund der bereits verbuchten 38 Punkte: "Und ich hoffe, dass etwas Positives herauskommt."