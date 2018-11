Streich über BVB: "Brutale Qualität und saumäßiges Tempo"

Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich steht mit dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg bei seinem 200. Ligaspiel nach eigener Einschätzung vor einer Herkulesaufgabe. "Borussia Dortmund besitzt eine brutale Qualität und ein saumäßiges Tempo", sagte Streich vor seinem Jubiläum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer: "Es wird einiges auf uns zukommen."

Streich erwartet gegen den BVB ein schweres Spiel © SID

Dennoch betonte Streich, dass er sich auch auf diese Dienstreise freuen werde. "Ich fahre überall gerne hin zum Fußballspielen. Richtig nett ist es natürlich, wenn wir dann noch was holen", sagte der 53-Jährige.

Um wie in der vergangenen Saison (2:2) beim BVB allerdings Zählbares zu holen, müssen seine Schützlinge "an die äußerste Kante gehen und im Kopf und in den Beinen schnell sein", sagte Streich: "Und Glück gehört natürlich auch dazu."