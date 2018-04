Struff erreicht Viertelfinale in Budapest

Budapest (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Budapest ins Viertelfinale eingezogen und hat damit erstmals seit Oktober 2017 in Wien die Runde der letzten Acht erreicht. Der an Nummer sieben gesetzte Warsteiner setzte sich im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik 6:1, 6:4 durch und trifft nun auf den Italiener Marco Cecchinato, der 6:3, 6:1 gegen Damir Dzumhur (Bosnien und Herzegowina/Nr. 2) gewann.

Struff schlug den Kasachen Bublik mit 6:1, 6:4 © SID

Am Mittwoch spielen in Budapest noch Maximilian Marterer (Nürnberg) und Yannick Maden (Stuttgart) im direkten Duell um den Einzug ins Viertelfinale.

Der 27 Jahre alte Struff hatte gegen Bublik, Nummer 143 der Welt und damit 82 Plätze tiefer als der Deutsche notiert, nach mühelos gewonnenem ersten Satz nur Mitte des zweiten Durchgangs einige Schwierigkeiten. Nach dem 2:4-Rückstand fand er aber wieder in die Spur und verwandelte nach 59 Minuten seinen ersten Matchball.